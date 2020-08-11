Под Воронежем на видео попал пожар в Семилукском технико-экономическом колледже

Огонь вырывался из окна на четвертом этаже. Фото: кадр с видео

В соцсети «Подслушано + БЕСИТ/Семилуки» разместили видео пожара, случившегося вечером в понедельник, 10 августа, в Семилукском технико-экономическом колледже (улица Чапаева, 62). Огонь вырывался из окна на четвертом этаже. Очевидцы сообщали, что горит класс с компьютерами.

В региональном ГУ МЧС рассказали о пожаре подробнее:

- О ЧП в дежурную часть сообщили в 17.00. На место пожара выехали девять наших сотрудников на трех машинах. Пламя полностью ликвидировали в 17.12. Горело подсобное помещение на площади 30 квадратных метров. Пострадавших на пожаре не было. Причину возгорания сейчас выясняют.

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