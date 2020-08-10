Воронежский "Буран" в первом матче победил московское "Динамо"

В послематчевых буллитах динамовцам повезло больше, чем в игре. Фото ХК "Буран".

Сегодня "Буран" в своем первом матче в предсезонке одержал уверенную победу над "Динамо" (Московская область). В товарищеском матче "ураганные" обыграли бело-голубых со счетом 2:1. Счет открыл на пятой минуте первого периода бурановец Булат Галимов (Бычков). На это ему ответил капитан бело-голубых Денис Кокарев. После перерыва победную шайбу забросил Иван Романов - 2:1. В оставшееся время соперники пытались отыграться, и все вроде бы им позволяло это сделать: многочисленные удаления воронежцев, снятие вратаря на последней минуте матча. Но "ураганные" не сдали гостям своих позиций.

После матча по договоренности команды пробили штрафные броски: впереди оказались хоккеисты "Динамо", реализовавшие три буллита против двух.

- Это была наша первая игра после длительного тренировочного процесса, мы довольны игрой всех ребят. Было много сумбура на площадке, удалений, особенно во втором периоде, но в нужный момент мы правильно сыграли и еще я очень доволен самоотдачей игроков. Это хоккей, никому не хочется уступать даже в товарищеских играх, поэтому накал на льду перерос в удаления. Я не хочу загадывать, но мы планируем немного обновить состав на завтрашний матч, поскольку в расположение нашей дружины прибудут игроки из Ярославля. Они тоже практически не имели игровой практики, и мы должны на них посмотреть, - отметил главный тренер "Бурана" Вячеслав Уваев.