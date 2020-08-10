В Воронежской области сотрудники ГАИ и медработники напомнят водителям об опасности сна за рулем

В Воронежской области сотрудники ГАИ и медработники выйдут на трассу, чтобы напомнить водителям, насколько опасно садиться на руль уставшим. Они это сделают ночью и утром 11 и 12 августа в рамках совместной профилактической акции "Сон за рулем".

По данным ГУ МВД по Воронежской области, за семь месяцев текущего года на дорогах федерального значения, проходящих по Воронежской области, зарегистрировано 206 дорожно-транспортных происшествий, в которых 68 человек погибли и 304 получили ранения. Одним из основных факторов, способствующим совершению ДТП, является усталость водителя.

Госавтоинспекция напоминает, что нужно остановиться и отдохнуть, если водитель начал зевать, чувствует дискомфорт в глазах, часто меняет позу на сидении, его внимание сконцентрировано в одной точке и тяжело перевести взгляд.