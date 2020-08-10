В Воронеже перекроют до 7 сентября улицу Кости Стрелюка

Движение перекроют в районе дома №16. Фото: Татьяна МИСТЮКОВА

В мэрии Воронежа сообщили, что до седьмого сентября будет закрыт для движения участок улицы Кости Стрелюка.

- Перекрытие связано с проведением работ по замене тепловой сети (ПП «Городские тепловые сети»). Запрет на проезд начнет действовать с 8.00 11 августа до 23.00 седьмого сентября. Будет закрыто движение по участку улицы Кости Стрелюка в районе дома №16, - рассказали в городской администрации.

Напомним, с 21 июля часть улицы ул. Кости Стрелюка стала односторонней.

- Для повышения безопасности движения и увеличения пропускной способности автодороги, участок улицы Кости Стрелюка - от улицы Карла Маркса до Володарского - станет односторонним для движения автомобилей, - пояснили в мэрии.