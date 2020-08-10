В Воронеже три фирмы обвиняют в сговоре на торгах на капремонт здания психдиспансера

Воронежская антимонопольная служба обвиняет одну фирму и два ИП в сговоре на торгах на капремонт корпуса детского отделения областного психоневрологического диспансера. Здание находится на улице Кольцовской, 1. Начальная цена контракта на торгах составила 5 миллионов 10 тысяч 610 рублей. Фактически в результате торгов она не изменилась.

- ООО «Строй технология» и два индивидуальных предпринимателя приняли участие в аукционе, при этом ИП в ходе торгов подали ценовые предложения со снижением на 38,5%, однако вторые части их заявок в итоге были отклонены. В итоге ООО стало победителем торгов с незначительным снижением цены контракта, - сообщает УФАС по Воронежской области. - В результате анализа документации установлено, что действия этих трех фирм имели признаки согласованности, что привело к поддержанию цены на торгах.

По данным ведомства, ООО и два ИП нарушили закон "О защите конкуренции".