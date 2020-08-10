В выходные в Воронеже поймали 14 пьяных водителей

"Улов" полицейских оказался довольно богатым. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Полицейские подвели итоги массовых проверок водителей в прошедшие выходные.

Стражи порядка остановили 14 пьяных водителей. Каждому из них грозит штраф до 30 тысяч рублей и лишение прав на два года. Кроме того, восемь водителей ухитрились на глазах у полицейских проехаться по встречной полосе.

У 80 автомобилей обнаружили запрещенную законом тонировку. Их владельцы оштрафованы. А если стекла не сделают нормальными и попадутся еще раз, им грозит уже до 15 суток ареста.

Инспекторы привлекли к ответственности за нарушения правил 30 мотоциклистов. У шести из них к тому же при себе не оказалось прав на вождение. Им грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей.