В Воронеже сотрудники ГАИ выявили 20 неисправных действующих маршруток

С 3 по 8 августа сотрудники ГАИ и воронежского межрегионального управления госавтонадзора провели рейд "Автобус". На маршрутах следования, конечных остановках, автовокзалах и автостанциях они проверяли техническое состояние маршруток, а также соблюдение их водителями режима труда и отдыха.

В итоге рейда более 140 водителей и три должностных лица получили штрафы.

- В том числе привлечено 20 водителей за управление транспортными средствами с техническими неисправностями, трое - за незаконное внесение изменений в конструкцию транспортного средства, двое - за эксплуатацию ТС с превышением нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

Кроме того, 56 водителей нарушили правила маневрирования, 12 - не были пристегнуты ремнями безопасности, 10 - не предоставили преимущества в движении пешеходам, 12 - нарушили правила остановки и стоянки, семеро - не выполнили требований об остановке перед стоп-линией, шестеро - разговаривали по телефону во время движения.