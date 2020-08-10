Воронежец перевел мошенникам на карту девять тысяч рублей

Из архива "КП".

Не проходит и дня, чтобы кто-то не попался на удочку "банковских" мошенников. На этот раз от них пострадал 29-летний житель Советского района Воронежа.

Мужчине позвонил якобы сотрудник банка. Он пояснил, что с карты воронежца происходит списание денежных средств и попросил уточнить, действительно ли владелец карты совершает данные финансовые операции. Получив отрицательный ответ, звонивший предложил обезопасить сбережения. После этой "защиты" с карты молодого мужчины в неизвестном направлении ушли девять тысяч рублей. В итоге пострадавший обратился в полицию. Там завели уже по стандартной для таких ситуаций два уголовных дела - "Кража" и "Мошенничество".

Всего же за прошедшие сутки, по данным ГУ МВД по Воронежской области, сотрудники полиции зарегистрировали четыре подобных сообщения. Ущерб, причиненный потерпевшим, составил около 90 тысяч рублей.