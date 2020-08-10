Мэр Вадим Кстенин заявил о досрочном завершении ремонта дорог в Воронеже по дорожному нацпроекту

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Мэр Воронежа Вадим Кстенин объявил хорошую новость для автомобилистов: в городе досрочно завершился ремонт по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Проспект Революции, улицы Ленинградская, Беговая, Ростовская и многие другие обрели совсем иной вид – дорога на них теперь гладкая, ездить по ней одно удовольствие. Всего отремонтировали 28 улиц общей протяжённостью более 37,5 километров. На многих заменили не только покрытие, но и бортовые камни, сравняли люки колодцев, обновили парковочные карманы, где-то еще предстоит нанести разметку термопластиком.

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