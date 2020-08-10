Стало известно, во сколько обойдется в среднем отдых в санаториях Воронежской области

Портал Санатории-России.рф составил рейтинг регионов Центрального федерального округа по доступности отдыха в санаториях в августе этого года. По данным аналитиков сайта, отдых в санаториях Воронежской области обойдётся в две тысячи рублей в сутки за проживание, питание и лечение.

А вот ка выглядит топ-15 регионов ЦФО по доступности санаторного отдыха: Курская область (1850 рублей в сутки), Владимирская область (1950 рублей), Брянская область (2000 рублей), Воронежская область (2050 рублей), Орловская область (2050 рублей), Костромская область (2150 рублей), Тульская область (2200 рублей), Ивановская область (2200 рублей), Тверская область (2250 рублей), Рязанская область (2300 рублей), Липецкая область (2350 рублей), Калужская область (2400 рублей), Тамбовская область (2400 рублей), Смоленская область (2550 рублей) и Ярославская область (2570 рублей).

Дороже всего санаторный отдых - в Москве и Московской области (свыше трёх тысяч рублей).