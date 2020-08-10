В Воронежской области из реки достали тело утонувшего подростка

Утром 10 августа из реки Дон в месте между селами Старая и Новая Калитва Россошанского района достали тело 17-летнего юноши. Подростка искали с вечера субботы, 8 августа. Он пошел купаться и пропал. Надо сказать, у Дона сильное течение, бывает, что об этом забывают. Такая беспечность порой оборачивается трагедиями.

Напомним, что нынешним летом зарегистрированы четыре случая смертей на воде. И все они случились в июле. Двух утопленников достали из водохранилища, еще одного – из озера на улице Землячки Железнодорожного района. А в Усманке в районе Борового пошел ко дну нигерийский студент.