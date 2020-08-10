В Воронеже на игру "Бурана" снова не позовут зрителей

Фото ХК "Буран".

В Воронеже сегодня в 17.00 состоится хоккейный матч "Бурана" с "Динамо" (Московская область"). Но пройдет он, по уже коронавирусной традиции, без зрителей и без СМИ. Трансляцию поединка можно будет посмотреть в прямом эфире по интернету. Ссылку на нее клуб пообещал предоставить позже.

Вообще, такое строгое ограничение на посещение матчей довольно странно, поскольку те же футболисты играют при неполных, опять из-за ограничений, трибунах. Так, 9 августа молодежка «Факела» сыграла свой первый матч во втором дивизионе первенства России с липецким «Металлургом».