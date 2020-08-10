Краснодарец похитил у 82-летней жительницы Воронежа 100 тысяч рублей

Из архива "КП".

Неоднократно судимый 27-летний житель Краснодарского края так и не смог встать на путь исправления и начать жизнь как честный человек. Вместо этого он предпочел сменить место "работы" и отправился в Воронеж. Здесь он принял личину продавца лекарственных товаров и отправился по квартирам. В одну из них его и впустила 82-летняя женщина.Он начал ей предлагать лекарственные подушки, наполненные травяными сборами. А затем краснодарец воспользовался тем, что пенсионерка ненадолго отвлеклась, и похитил у нее 100 тысяч рублей. С ними он тут же и скрылся. Тогда женщина обратилась в полицию.

- Оперативники установили данные автомобиля ВАЗ-2110 серебристого цвета, на котором предположительно передвигался подозреваемый. По полученной информации наши сотрудники установили личность и местонахождение мужчины. Задержали его по месту проживания на территории Краснодарского края. В отделе полиции подозреваемый признался в преступлении и затем возместил причиненный ущерб потерпевшей,- сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

Краснодарец сейчас находится в изоляторе временного задержания. По статье УК РФ "Кража" ему могут дать до пяти лет тюрьмы.