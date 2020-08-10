В Воронеже дошло до суда дело по мошенничеству топ-менеджеров «Модуса» на 154 миллиона

Дошло до суда громкое дело трех топ-менеджеров, имеющих непосредственное отношение к ОАО «Модус», занимавшему торговлей машинами. Их подозревают в мошенничестве на 154 миллиона рублей.

По данным следствия, с 2010 по 2014 годы финансовый директор и заместитель генерального директора по строительству ОАО «Модус», а также генеральный директор ООО «Воронеж-Реалити» провернули финансовую схему. Нехитрую, но на очень крупную сумму.

Автомобильный комплекс в Рамонском районе был построен фирмой «Воронеж-Реалити», входящей в состав группы компаний «Модус». Потратили на это около 237 миллионов рублей. Головная фирма подала в региональный департамент промышленности и транспорта фиктивные документы для получении возмещения из госказны. При этом сумма строительства скакнула аж до 580 миллионов рублей. Тогда «схема» подозрений не вызвала. «Воронеж-Реалити» получила субсидии на 64 миллиона рублей. Затем также по фиктивным документам из федерального бюджета махинаторам еще и вернулся НДС на сумму более 90 миллионов рублей.

В сентябре 2018 года в рамках расследования этого уголовного дела разразился громкий скандал. 40-летнюю мать четырех детей, являющуюся совладелицей ОАО «Модус», задержали с грудным ребенком. Первоначально ее обвиняли в участии в преступной схеме. Однако вскоре после активного вмешательства бизнес-сообщества женщину выпустили из СИЗО. В итоге сейчас она обвиняемой в мошенничестве не является.

Между тем, ОАО «Модус» на данный момент находится в стадии банкротства. По данным открытых источников, с 1 июля 2020 года имуществом компании распоряжается конкурсный управляющий Ирина Блинова.

По части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере» каждому из фигурантов дела грозит лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом до миллиона рублей. К слову, ни один из обвиняемых свою вину не признал.

- Заместитель прокурора Воронежской области утвердил обвинительное заключение. После вручения его копий обвиняемым дело передадут в суд, – сообщил руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел регионального СУ СК Алексей Ширяев.