Бывший спасатель вытащил из Воронежского водохранилища тонущего парня

страница сообщества "Мой и твой Воронеж" в ВК

Едва не закончилось очередной трагедией купание подростков в водохранилище в районе Адмиралтейской площади вечером в воскресенье, 9 августа. Один из них заплыл далеко от берега и начал тонуть. К счастью, его заметил находившийся неподалеку воронежец, который совершал прогулку по акватории на катере. К слову, мужчина – в недавнем прошлом профессиональный спасатель. Он сразу оценил обстановку и вытащил тонувшего подростка из воды. После этого отвез его на берег.

А в назидание другим неопытным пловцам мужчина оставил на странице сообщества «Мой и твой Воронеж» в соцсети «Вконтакте» предостережение:

- Будьте аккуратнее на воде, не заплывайте далеко! Сил обратно может не хватить!