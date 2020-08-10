В Воронеже пропал после ссоры с женой 76-летний мужчина

Николай Вовк, поссорившись с женой, развернулся и ушел в неизвестном направлении. Фото: поисково-спасательная организация «Регион 36», ВКонтакте.

4 августа в одном из домов на улице Берег реки Дон микрорайона Тепличный случилась семейная ссора. 76-летний Николай Вовк после «крупного разговора» с женой развернулся и ушел, не сказав ни слова. Вот уже шестые сутки после этого он не приходит домой и на звонки не отвечает.

Перепуганная супруга обратилась за помощью в полицию и к поисковикам отряда «Регион 36». Пропавший мужчина вроде бы не страдает возрастными проблемами с памятью.

Приметы Николая Вовка: рост 180 сантиметров, среднее телосложение, седая борода. 4 августа он был одет в ярко-голубую рубашку, черные брюки, темные сандалии, на нем была бежевая шляпа, а на поясе прикреплена сумка.

Всех, у кого есть любая информация о том, где сейчас Николай Николаевич, просят позвонить по телефонам 8-995-333-13-13 (поисковый отряд «Регион 36») или 112.