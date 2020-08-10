В Воронежском заповеднике показали кабанов

Дикий кабан крайне неохотно попадается людям на глаза. Фото предоставлено Воронежским заповедником.

На фотоловушку Воронежского заповедника попались кабаны. Это стало событием, поскольку в 2016 году из-за африканской чумы свиней всего за несколько летних месяцев здесь уничтожили почти всю их популяцию.

- Сотрудникам заповедника пришлось провести огромный объем противоэпизоотических мероприятий, захоронить более сотни трупов кабанов. Однако, уже через четыре месяца, отдельные звери начали опять появляться в заповедном лесу. Весной 2017 года фотоловушки зафиксировали уже несколько самок с приплодом. Но нарастания численности пока не происходит. Наблюдения самыми различными методами фиксируют отдельных животных и небольшие группы самок с детенышами. Как в дальнейшем будут развиваться события, покажет время, - отметил кандидат биологических наук Игорь Воробьев.