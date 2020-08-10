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В Воронежском заповеднике показали кабанов

Острожные животные попались на фотоловушку
Татьяна МистюковаТатьянаМистюкова
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Дикий кабан крайне неохотно попадается людям на глаза. Фото предоставлено Воронежским заповедником.

Дикий кабан крайне неохотно попадается людям на глаза. Фото предоставлено Воронежским заповедником.

На фотоловушку Воронежского заповедника попались кабаны. Это стало событием, поскольку в 2016 году из-за африканской чумы свиней всего за несколько летних месяцев здесь уничтожили почти всю их популяцию.

- Сотрудникам заповедника пришлось провести огромный объем противоэпизоотических мероприятий, захоронить более сотни трупов кабанов. Однако, уже через четыре месяца, отдельные звери начали опять появляться в заповедном лесу. Весной 2017 года фотоловушки зафиксировали уже несколько самок с приплодом. Но нарастания численности пока не происходит. Наблюдения самыми различными методами фиксируют отдельных животных и небольшие группы самок с детенышами. Как в дальнейшем будут развиваться события, покажет время, - отметил кандидат биологических наук Игорь Воробьев.

Живой уголок