Молодежка воронежского «Факела» едва не отобрала очко у липецкого «Металлурга»

Юные футболисты "Факела" в игре с липецким "Металлургом" выглядели достойно. Фото: с сайта ФК "Факел"

9 августа молодежка «Факела» сыграла свой первый матч во втором дивизионе первенства России. Причем сражаться пришлось на выезде с соперником, который и для главной команды Воронежа принципиальнее некуда, - липецким «Металлургом».

Перед матчем были опасения, что юных воронежцев «сталевары» просто «разорвут». Однако ворота «Факела-М» долго оставались в неприкосновенности. В первом тайме самый реальный шанс открыть счет упустил поигравший даже в Премьер-лиге Кутьин. На 25 минуте он не реализовал пенальти.

Исправиться Кутьин смог только уже в финале игры. На 82 минуте он все же «размочил» вратаря Ермакова. А уже в добавленное время Чернышов преимущество «Металлурга» закрепил – 2:0.

Пока молодежка «Факела» опустилась на последнее место. Его она делит не с кем-нибудь, а с совсем еще недавно выходившим в финал Кубка России курским «Авангардом».

Напомним, основная команда «Факела» после поражения на выезде от «Краснодара-2» занимает 15 место.