В Воронеже сотрудники Госавтоинспекции проводят рейд по пешеходам

С 10 по 14 августа Госавтоинспекция проводит в Воронеже рейд "Пешеход". Сотрудники полиции будут проверять, как пешеходы соблюдают Правила дорожного движения. А они, как известно, написаны кровью: за 7 месяцев текущего года в Воронеже зарегистрировано 633 ДТП, в которых погибли 30 и получили ранения 809 человек. Более 33% происшествий связано с наездом на пешеходов, в их результате погибли 11 и получили ранения 212 человек. При этом значительное количество происшествий в областном центре произошло на пешеходных переходах (92 ДТП), в которых погибли 2 и получили ранения 94 человека.

О том, что многие водители ведут на себя на дорогах некорректно, известно всем. Но бывают случаи, когда и от внимательности того, кто не за рулем, зависит очень много. Госавтоинспекция напоминает, что пешеходы должны двигаться по тротуарам, пешеходным дорожкам, а при их отсутствии – по обочинам. Переходить дорогу нужно по пешеходным переходам, а при их отсутствии – на перекрестках по линии тротуаров или обочин. На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть, только убедившись в безопасности предстоящего перехода.

За нарушение этих правил сотрудники ГАИ могут вынести пешеходу предупреждение, а могут и оштрафовать на 500 рублей.