Воронежская область получила из федерального бюджета более 1 миллиарда рублей

Минфин РФ перечислил 69 регионам 100 миллиардов рублей господдержки. Средства направили для компенсации снижения доходов субъектов из-за коронавирусной инфекции. В список получателей попали те регионы, в которых налоговые и неналоговые поступления по состоянию на 1 июля были ниже, чем за прошлый год с учетом индексации.

Из этой суммы Воронежской области Минфин перечислил один миллиард 16 миллионов рублей. Размер дотации определен с учетом необходимости финансирования первоочередных расходов региона.