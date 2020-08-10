Жителей Воронежа приглашают на «Чернозем 2020»

Фестиваль пройдет уже в шестой раз на Татарском вале. Фото: Кирилл Мишин

Фестиваль «Чернозем» организаторы и постоянные посетители называют самым душевным событием года. Ведь три дня собравшиеся наслаждаются не только музыкой, но и атмосферой свободы и братства. В этом году будут работать две полноценные сцены, палаточный лагерь со всеми удобствами и организована бесплатная автомобильная стоянка. Фестиваль пройдет уже в шестой раз на Татарском вале в Тамбове.

Хедлайнером первого дня «Чернозема» станет известная рок-группа «ДДТ» во главе с Юрием Шевчуком. 15 августа, в день памяти Виктора Цоя, концерт окончится выступлением Юрия Каспаряна, гитариста легендарной группы, вместе с симфоническим оркестром. Они исполнят все хиты «Кино». Закроет фестиваль автор хитов «Выхода нет», «Мое сердце», «Орбит без сахара» - группа «Сплин».

«Чернозем» продлится с 14 по 16 августа. Фото: Кирилл Мишин

Всего за три дня на главной сцене выступит около десятка звезд отечественного рока: Гарик Сукачев, Вячеслав Бутусов, «Тараканы!», Anacondaz и др.

На малую сцену выйдут группы «Дайте танк (!)», «Кис-кис», «Пионерлагерь Пыльная Радуга», «Последние танки в Париже», а также молодые исполнители Мукка и Гречка.

Ознакомиться с расписанием фестиваля можно на официальном сайте.