В Воронеже на две недели отключат фонтан на площади Победы

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Воронежцы до 24 августа не смогут насладиться видом новых световых фонтанов на площади Победы. Их отключат на две недели в связи с необходимостью проведения работ по гарантии фирмой-подрядчиком.

Как сообщила мэрия Воронежа, планируется дополнительное укрепление подпорной стены площади со стороны стелы.

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