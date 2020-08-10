В Воронеже столкнулись две иномарки: ранены оба водителя и пассажирка

Машины после аварии. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В воскресенье, 9 августа, в 17.40 у дома № 1 по улице Минской произошла авария.

- 51-летний водитель «Ауди 100», ехавший по улице Переверткина со стороны Остужева в направлении Минской, поворачивал налево и не уступил дорогу «Рено-Логан». Французская иномарка двигалась по улице Старых Большевиков со стороны Димитрова в направлении Остужева. Ею управлял 64-летний мужчина. Машины столкнулись. Обоих водителей и пассажирку «Ауди», 32-летнюю женщину, с травмами разной степени тяжести забрали в больницу, - сообщили в региональном ГУ МВД.

В пресс-службе полиции также огласили печальную статистику прошедших суток:

- 9 августа зарегистрировали 91 ДТП, 48 из них случились в Воронеже, 24 – в районах области, еще 19 – на федеральных трассах. В восьми авариях получили травмы десять человек.