В фонде капремонта успокоили воронежцев: кирпичи с крыши на голову не рухнут

фото пресс-центра ЖКХ

В воскресенье, 9 августа, нешуточный переполох среди горожан вызвали фотографии, сделанные очевидцем на крыше дома на пересечении улиц Мира и Феоктистова в Воронеже. На кадрах – лежащие прямо на краю скатной кровли стопки кирпичей на поддонах. Автор снимков опубликовал их в соцсети, снабдив предупреждением для пешеходов, обходить этот адрес стороной. Не ровен час – все это рухнет на голову.

В понедельник утром Фонд капремонта Воронежской области прислал «Комсомолке» комментарий по ситуации:

– Кирпичи были подняты подрядной организацией на кровлю для устройства ограждающего парапета, который предусмотрен проектом капитального ремонта крыши этого дома. Все поддоны с кирпичами надежно закреплены. Более того, паллеты дополнительно зафиксированы специальными ограждающими подпорками, которые не допускают какие-либо нештатные смещения строительного материала. Сами кирпичи на ремонтируемой крыше не залеживаются, поскольку активно используются рабочими при производстве строительно-монтажных работ. Поэтому никакой угрозы безопасности прохожих они не представляют, – сообщил начальник отдела общественных связей и информационных технологий Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Воронежской области Василий Смольянов.