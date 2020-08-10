В квартирах жителей Коминтерновского района Воронежа упадет напор воды

Запаситесь водой заранее Фото: из архива «КП»

Администрация воронежского водоканала сообщила о предстоящих работах по замене поврежденного участка водовода диаметром 1 000 мм в Коминтерновском районе. Для этого потребуется осушить часть сети. Однако полного отключения водоснабжения не будет, заверили в «РВК-Воронеж».

- Придётся понизить давление в Коминтерновском районе, кроме кварталов находящихся в границах улиц улиц Хользунова – Шишкова – 45 Стрелковой Дивизии – Транспортная – Урицкого – Московский проспект, - рассказали в водоканале. - Неудобства могут почувствовать на себя жители верхних этажей завтра, 11 августа, с 10.00 до 22.00.

Пока на объекте начали подготовку, чтобы выполнить ремонт в максимально сжатые сроки. Компания приносит извинения за доставленные неудобства и рекомендует воронежцам запастись водой заранее.