По требованию антимонопольного комитета «Воронежпассажиртранс» в 20 раз снизил стоимость аренды опор для интернет-провайдеров

фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

МТК «Воронежпассажиртранс» исполнила предписание УФАС по Воронежской области об устранении нарушений. Ранее служба обнаружила в действиях компании злоупотребление своим доминирующим положением: цены на аренду опор воздушных линий для размещения интернет-кабелей оказались сильно завышенными.

- В ходе проведения проверки в рамках рассматриваемого дела, выяснилось, что стоимость услуги оказываемой МКП городского округа г. Воронеж МТК «Воронежпассажиртранс», составляла 600 рублей в месяц за одну опору, а цена на оказываемые аналогичные услуги, предоставляемые другими хозсубъектами на территории Воронежской области, в том числе на территории г. Воронежа, была существенно ниже, - рассказали в региональном УФАС.

Столь высокую стоимость предприятие объясняло затратами на амортизацию и ремонт. Однако они уже включены в тариф по перевозке пассажиров, отметили в ведомстве. Антимонопольщики сочли, что обоснованной ценой будет стоимость в размере 30 рублей в месяц с опоры с учетом НДС. Требование выполнено в установленный срок, таким образом стоимость аренды для интернет-провайдеров снизили в 20 раз.