В воронежском водохранилище нашли утопленника

ЧП случилось неподалеку от Вогрэсовского моста. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

У Вогрэсовского моста в Воронеже всплыл труп мужчины. Как сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета, ЧП на водохранилище случилось в субботу, 8 августа. На вид погибшему около 40 лет, его личность сейчас устанавливается. Силовики уже начали доследственную проверку, чтобы выяснить обстоятельства и причину смерти мужчины.

Напомним, в конце июля в Отрожке местные жители заметили тело, всплывшее в Голубом озере. По этому случаю следователи так же начали проверку.