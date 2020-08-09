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В воронежском водохранилище нашли утопленника

На вид мужчине около 40 лет, его личность устанавливают следователи
Анна ГребенкинаАннаГребенкина
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ЧП случилось неподалеку от Вогрэсовского моста.

ЧП случилось неподалеку от Вогрэсовского моста.

Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

У Вогрэсовского моста в Воронеже всплыл труп мужчины. Как сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета, ЧП на водохранилище случилось в субботу, 8 августа. На вид погибшему около 40 лет, его личность сейчас устанавливается. Силовики уже начали доследственную проверку, чтобы выяснить обстоятельства и причину смерти мужчины.

Напомним, в конце июля в Отрожке местные жители заметили тело, всплывшее в Голубом озере. По этому случаю следователи так же начали проверку.

ЧП