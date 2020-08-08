Воронежский «Факел» после удаления растерял преимущество в Краснодаре и проиграл

С игры наши футболисты еще не забивали Фото: с сайта ФК "Факел"

8 августа «Факел» провел игру второго тура ФНЛ. Подопечные Владимира Бесчастных на выезде встретились со второй командой «Краснодара». Встреча закончилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля.

Практически в концовке первого тайма, на 37 минуте Роман Акбашев уверенно пробил с одиннадцатиметровой отметки впритирку с левой от голкипера штангой. Пенальти заработал Подбельцев.

Впрочем, один из ключевых моментов этой встречи случился чуть позже на 44 минуте. Тогда это могло показаться не примечательно. Никитин сфолил и получил желтую карточку. А уже на 49-ой все тот же игрок «Факела» совершает необязательное нарушение у бровки в центре поля и получает вторую желтую. Приходится уйти с поля.

До этого момента воронежцы в принципе смотрелись интереснее, но игра резко поменялась. Уже на 53 минуте счет стал ровным - 1:1. Хозяевам повезло с рикошетом. На 62 и 71 минуте краснодарцы вышли вперед и укрепили преимущество. «Факел» уже ничего не смог противопоставить.

Таким образом у воронежской команды остается три очка после двух туров. С игры наша команда пока еще не забивала.