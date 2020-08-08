В центре Воронежа на нерегулируемом пешеходном переходе байкер сбил девушку

Последствия аварии Фото: принтскрин видео.

Воронежцы сняли на видео последствия страшного ДТП, произошедшего на нерегулируемом пешеходном переходе у Кольцовского сквера вечером 7 августа. На кадрах видна лежащая на дороге девушка, судя по всему, она получила, серьезные повреждения, так как не может подняться. Ее успокаивает мотоциклистка. Рядом остановили и другие автомобилисты.

Как сообщили в городской Госавтоинспекции, авария случилась примерно в 21.25. Девушку, которой всего 21 год, сбил 26-летний байкер, когда та шла по нерегулируемому пешеходному переходу. В итоге пострадавшую госпитализировали. Проводится проверка.