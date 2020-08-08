Жители Воронежской области держат на счетах в банках 383 млрд рублей

Воронежцы предпочитаются хранить деньги в отечественной валюте – доля рублевых депозитов превышает 88% Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Жители Воронежской области на счетах в банках к 1 июля держат 383 млрд рублей – это на 2,2% выше, чем в начале года. Как отмечают в воронежском отделении Банка России, после незначительного снижения в апреле и мае 2020 года общая сумма вновь начала расти.

Правда, тут нужно учесть, что речь идет не только о вкладах, но и, например, о счетах эскроу, применяемых в долевом строительстве, - на них приходится 3,8 млрд рублей.

Воронежцы предпочитаются хранить деньги в отечественной валюте – доля рублевых депозитов превышает 88%.

На счетах индивидуальных предпринимателей региона - около 13 млрд рублей. Рост, как отмечают эксперты, по сравнению с началом года составил 6,8%.