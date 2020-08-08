Следователи возбудили дело на воронежца после публикации фото Гитлера во время акции «Бессмертный полк»

Следователи уже допросили подозреваемого мужчину Фото: СУ СК России

9 мая 2020 года традиционное шествие Бессмертного полка впервые прошло в необычном формате - в режиме онлайн. После регистрации на сайте каждый желающий мог заполнить профиль ветерана с его историей и фото. В День Победы все заполненные профили должны были появятся в трансляции проекта.

Однако во время акции нашлись и те, кто додумался разместить фотографии лидеров Третьего рейха и предателей Родины. Оказался среди них и воронежец...

- По данным следствия, житель Воронежа Александр Хорошильцев не позднее 4 мая 2020 года с целью одобрения преступлений, определенных Международным военным трибуналом в Нюрнберге, разместил в открытом доступе на сайте «Банк памяти» фотографию Адольфа Гитлера для трансляции на сайте «Бессмертный полк России», подписав ее «Шикльгрубер Адольф Алоисович», - сообщили 8 августа в пресс-службе СУ СК РФ.

Теперь воронежцу предстоит ответить за реабилитацию нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ). Следователи уже допросили подозреваемого мужчину, изъяли его электронные носители информации, оперативные мероприятия продолжаются.