ДСК вновь на «Олимпе»

Фото: пресс-служба АО "ДСК"

Церемония награждения проходила накануне профессионального праздника, Дня строителя, и началась с теплых слов поздравлений и напутствий первых лиц области и города: «Вот уже 65 пять лет вся страна поздравляет людей, которые создают ту атмосферу, в которой мы с вами живем: города, поселения, села. Это там, где проходит жизнь не только наша, но и наших близких, – отметил заместитель губернатора Воронежской области Виталий Шабалатов. – Воронежская область стоит отдельно среди других по строительству, мы 7 лет подряд третьи среди 18 субъектов ЦФО и уверено удерживаем лидерские позиции после Москвы и Московской области. Я хочу пожелать вам, чтобы вы строили не только замечательные объекты, но и построили свою личную жизнь. Чтобы она была радостной, беззаботной, счастливой!»

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