В Воронежской области 8 августа умерли еще три пациента с коронавирусом

Выздоровели уже 11 995 (с ПЦР+ 10 018). Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

В Воронежской области 8 августа, как сообщили в региональном оперативном штабе по коронавирусу, число человек с подтвержденным диагнозом (ПЦР+) достигло 11 897. Это значит, что за последние сутки было выявлено 87 новых случаев заражения.

Выздоровели к тому же сроку 11 995 (с ПЦР+ 10 018). Соответственно если брать последние 24 часа, то эти цифры равны - 154 (с ПЦР+ 151).

К сожалению, 8 августа увеличилось и количество пациентов, скончавшихся с COVID-19. Умерли уже 106 человек. То есть зафиксированы три новых летальных случая.