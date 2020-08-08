В Воронежской области «Ауди А6» влетела в грузовик: два человека погибли

В Воронежской области за прошедшие сутки зарегистрировано 126 ДТП Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

7 августа примерно в 13.50 в Каменском районе автомобиль «Ауди А6» влетел под грузовик «МАЗ». ДТП случилось на 162 км автодороги «Воронеж-Луганск».

28-летний водитель автомобиля «Ауди А6», житель Воронежа, выехал на встречную полосу, где и столкнулся с отечественным «МАЗом». За рулем грузовика был 40-летний житель Лискинского района.

- В результате ДТП водитель легковушки с травмами различной степени тяжести госпитализирован в медицинское учреждение, его пассажиры, 31-летний воронежец и 31-летняя жительница Россошанского района, скончались на месте до приезда скорой медицинской помощи, - сообщили в региональном ГУ МВД. - Проводится проверка.

В Воронежской области за прошедшие сутки зарегистрировано 126 ДТП, из них в областном центре - 95, на федеральных трассах - 7, в районах области - 24. В 6 ДТП травмы различной степени тяжести получили 11 человек, 6 - погибли.