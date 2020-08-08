Воронежцы за 10 лет стали значительно реже дружить с соседями

Воронежцы практически поровну делятся на две группы: одни заводят дружбу с соседями (46%), а другие, и их сегодня больше, - нет (52%). Есть еще 2% тех, кто затрудняются ответить на этот, казалось бы, не сложный вопрос. Такую информацию предоставил институт общественного мнения «Квалитас».

Эксперты выяснили, что по мере прожитых лет соседские узы крепнут. Среди молодежи только 40% заводят дружбу с теми, кто живет рядом. После 60 лет это число вырастает до 54%. Но если это объяснимо, то вот следующее наблюдение можно в какой-то мере считать открытием.

В Воронеже люди с высоким уровнем образования гораздо хуже находят общий язык с теми, кто живет рядом с ними. Чем ниже этот уровень, тем чаще у человека есть друзья по лестничной площадке. Среди лиц с неполным средним образованием - 75% поддерживают приятельские отношения с соседями.

Если сравнивать с тем, что было 10 лет назад, то сейчас воронежцы реже стали заводить друзей в среде соседей. В 2010 году число тех, у кого есть такие товарищи, доходил до 56%.