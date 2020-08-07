В ДТП под Воронежем число погибших возросло до четырех

В больницу увезли шесть человек.
Фото: предоставлено ГУ МВД России по Воронежской области.
Стали известны подробности страшного ДТП в Рамонском районе, случившегося на четвертом километре дороги «Рамонь-Сенное» 7 августа.
По данным полиции, 38-летний водитель «Лады-Гранты», житель Рамонского района, ехавший со стороны Березово в сторону поселка ВНИИС, врезался в «Ладу-Калину». Та отлетела и столкнулась с еще одной «Ладой-Гранта» и «Мицубиши ASX».
«Лада-Гранта», ставшая причиной ДТП, вылетела на встречную полосу. В ней погибли водитель и его пассажиры, жители Рамонского района 28 и 42 лет. Уцелел в ней только их земляк, 35-летний мужчина, он попал в больницу. В другой «Ладе-Гранта» умерла от травм 68-летняя жительница Воронежа.
Одна из попавших в аварию "Лад".
Фото: предоставлено ГУ МВД России по Воронежской области.
В больницу на скорой отвезли еще пять человек: 50-летнего водителя «Лады-Гранты» и его 78-летнюю пассажирку, 38-летнего мужчину, рулившего «Мицубиши», 31-летнюю девушку, ехавшую с ним, и ровесницу шофера японской иномарки, управлявшую «Ладой-Калиной». Все они – жители Воронежа. Кроме 38-летней автоледи, рулившей «Ладой-Калиной». Она – жительница Липецкой области.
Полицейские продолжают устанавливать обстоятельства ДТП.
Машины вылетели на обочину.
Фото: предоставлено ГУ МВД России по Воронежской области.
Полицейские продолжают выяснять обстоятельства ДТП.
Фото: предоставлено ГУ МВД России по Воронежской области.