В Воронежской области инспектор МЧС чудом спас мужчину от смерти

Алексей Зенюков потушил сигарету. И после этого сделал внушение хозяину дома. Фото: предоставлено ГУ МЧС России по Воронежской области.

В Калаче профилактический рейд помог предотвратить пожар.

Инспектор Алексей Зенюков зашел в один из домов на улице Советской, хозяин которого относился к группе риска. И увидел, что пьяный мужчина лежит на полу, а рядом с ним, на ковре, валяется непотушенная сигарета.

Сотрудник МЧС сигарету погасил. Потом привел в чувство хозяина дома и объяснил, что тот был на волосок от смерти. Надо полагать, мужик после такого рассказа несколько протрезвел.