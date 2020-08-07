В Воронеже нашли пропавшего 89-летнего пенсионера

7 августа нашелся 89-летний мужчина, пропавший накануне вечером. Пожилой человек пошел в магазин на улице Домостроителей, 33 и не вернулся домой. Его жена обратилась за помощью к полиции и волонтерам-поисковикам. Ранее мужчина уже исчезал – было это в июне – но его быстро находили.

К счастью, все закончилось хорошо и на этот раз. Пожилого мужчину со стесанным носом заметили на проходной офиса концерна «Созвездие» на улице Дорожной, 17/2. Пенсионера накормили пирожками с капустой и напоили чаем. Он вспомнил свой адрес, и его отвезли домой.

Где он был вчерашней ночью, мужчина не помнит. Как и то, где получил ссадину на носу.