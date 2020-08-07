В районе Воронежской области за день случилось два ДТП с автопоездами

В четверг, 6 августа, на 715 километре трассы «Дон» в Верхнемамонском районе случилось ДТП, где был ранен мужчина.

- 38-летний водитель «ГАЗ-33021», житель Московской области, ехавший в направлении Ростова-на-Дону, врезался в двигавшийся впереди автопоезд. «КамАЗ» с прицепом. 27-летний шофер грузовика серьезных травм не получил. А вот водителя «ГАЗели» отвезли в Павловскую районную больницу, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД регионального ГУ МВД.

Напомним, в Верхнемамонском районе очень схожая авария случилась 6 августа в 11.10. Грузовик «Исузу» врезался в полуприцеп, находившийся в составе автопоезда «Ман». Водитель японского автомобиля, 30-летний воронежец, погиб.