В новом сериале айтишник из Воронежа борется за миллион евро

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Айтишник из Воронежа вместе с ещё 15 участниками борется за миллион евро в реалити-шоу «Игра на выживание».

Их собрали в глухой тайге, где о цивилизации напоминают только заброшенные советские постройки. Поначалу экстремальное шоу на выживание развивается по всем законам жанра: герои делятся на две команды, начинают проходить испытания и рассказывают на камеру о своих переживаниях. Но внезапно все меняется, когда однажды они обнаруживают, что съемочная группа бесследно исчезла, в панике побросав дорогостоящее оборудование. Тогда-то для всех и начинаются настоящие испытания, выдержать которые, казалось бы, не под силу современному городскому жителю.

Правда, это все происходит не в реальности, а в новом приключенческом триллере режиссера Карена Оганесяна «Игра на выживание» с Игорем Верником, Алексеем Чадовым и Александрой Бортич в главных ролях. И по сюжету, одним из участников шоу является герой из Воронежа - системный администратор Андрей Трубицын, роль которого сыграл актер Дэвид Пилия.

Сериал «Игра на выживание» выйдет 31 августа в 22.00 на ТНТ.