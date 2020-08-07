В Воронеже мужчина выстрелил в дворника

Причины, побудившие мужчину выстрелить в дворника, выясняют. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В микрорайоне Подклетное на улице Арбатской произошел дикий случай. Мужчина выстрелил из пистолета в дворника, косившего траву. О мотивах его пока остается только догадываться.

По данным полиции, инцидент случился 5 августа в 15.40. 48-летний работник местного комбината благоустройства ранен в пах. Сейчас он находится в больнице.

Стрелявшего пока еще не задержали. Полицейские устанавливают его личность, а также выясняют обстоятельства, предшествующие ЧП.

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