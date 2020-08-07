Воронежец побил своего собутыльника и вытащил из его кармана восемь тысяч рублей

Из архива "КП".

В Воронеже один 34-летний мужчина побил второго мужчину такого же возраста. И ладно бы побил, так ведь еще и ограбил.

А виной тому алкоголь. Именно с него начинаются все беды и неприятности. Уже в полиции потерпевший рассказал, что компания, с которой он днем решил выпить во дворе дома по улице Любы Шевцовой, ему была незнакома. Под градусом с одним из тех товарищей у него возник конфликт. Затем ругань переросла в драку.

- Обидчик несколько раз ударил его в область туловища, после чего, удерживая за шею, вытащил из кармана брюк восемь тысяч рублей, - рассказали в ГУ МВД по Воронежской области.

На этом конфликт для сильной стороны, очевидно, был исчерпан - он ушел с места драки с добычей. А пострадавший обратился в полицию, и там быстро нашли обидчика. Им оказался ранее неоднократно судимый за имущественные преступления житель Воронежа. Его уже поместили в изолятор временного содержания. По статье УК РФ "Грабеж" мужчине могут дать до семи лет лишения свободы.