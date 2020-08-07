В Воронеже водитель лишился машины из-за долгов своей фирмы

Машину отправили на штрафстоянку. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Во время совместного рейда гаишников и судебных приставов на перекрестке Московского проспекта и улицы Ломоносова остановили «Датсун Он До». За рулем был 25-летний водитель, автомобиль принадлежал одной из воронежских фирм. К шоферу вопросов не было. А вот к компании, в которой он работал, были. И даже очень много. Почему-то фирма забыла перечислить в госорганы платежи на общую сумму 203 300 рублей.

Долг как раз полностью покрывала стоимость «Датсуна». Машину отвезли на штрафстоянку, там она пробудет, пока руководители фирмы не оплатят долги.