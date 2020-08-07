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В Воронеже внезапно умер на работе мужчина из Нижегородской области

Расследование несчастного случая проводят трудовые инспекторы
Юрий КозловЮрийКозлов
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3 августа старший смены обнаружил 43-летнего охранника воронежского автосалона «БМВ», который должен был сдавать пост, лежащим в комнате отдыха. Мужчина увидел, что его коллеге плохо, и вызвал «скорую».

Охранника отвезли в областную больницу № 1. Там ему поставили диагноз – инсульт. 5 августа мужчину прооперировали. Но спасти не смогли. 7 августа охранник умер. Его тело отвезут на малую родину – в город Шахунья Нижегородской области.

Сотрудники государственной инспекции труда в Воронежской области проводят расследование этого трагического ЧП.

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