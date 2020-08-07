В Воронежской области через 14 лет попался силовикам убийца пенсионерки, спасшей его от смерти

Негодяй забил до смерти пустившую его погреться пенсионерку кулаками и неустановленным тупым предметом. Фото: Елена КОВАЛЕНКО

Сотрудники Следственного комитета раскрыли дело 14-летней давности.

10 февраля 2006 года в поселке Новитченко Таловского района племянник приехал в гости к 79-летней тете. И увидел пожилую женщину лежащей на полу мертвой. Навещал мужчина родственницу раз в две недели. Знал, что вроде бы врагов у нее не было. Экспертиза показала, что смерть наступила от травм груди и живота и последовавшего за ними кровоизлияния в брюшную полость.

Следователи во взаимодействии с полицейскими через 14 лет напали на след убийцы. Им оказался 32-летний уроженец Тульской области, который по приговору с 2012 года сидел в тюрьме за другие прегрешения. На рецидивиста вышли, получив оперативную информацию. На месте убийства остались отпечатки пальцев его правой руки. Это послужило косвенным доказательством его вины.

Мужчина под давлением доказательств признал свою вину. И рассказал, что, будучи еще 18-летним, с 19 января по 10 февраля гостил у родственника в поселке Елань-Колено Новохоперского района. В одну из ночей, будучи сильно пьян, он поссорился с хозяином дома и решил вернуться домой, в Тульскую область. Но по дороге заблудился и чуть не замерз. Добрался до поселка Новитченко и попросился в первый попавшийся дом переночевать. Пожилая хозяйка его впустила, но потом обиделась за какое-то слово и попросила непрошеного гостя уйти. В ответ тот набросился на нее, стал бить кулаками и неустановленным тупым предметом по груди, животу, голове и правой ноге. Увидев, что женщина мертва, он ушел из дома, а потом уехал в Тульскую область.

- Свои показания мужчина подтвердил в ходе следственного эксперимента. Его родственник заявил, что, действительно, в ту ночь гость покинул его дом и ушел в неизвестном направлении. По ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» обвиняемому в преступлении грозит до 15 лет лишения свободы. Уголовное дело направили в суд, - сообщил руководитель второго следственного отделения первого отдела по расследованию особо важных дел регионального следственного управления СК России Дмитрий Гнездилов.