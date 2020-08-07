В мэрию Воронежа поступила только одна заявка на реконструкцию подземного перехода у здания ЮВЖД

Сейчас переход у "политеха" - не самое приятное место в городе. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

В мэрии Воронежа сообщили, что поступила только одна заявка на заключение концессионного соглашения на реконструкцию подземного пешеходного перехода у здания ЮВЖД. Географически объект находится на перекрестке проспекта Революции и улицы Степана Разина. Заявку рассмотрит конкурсная комиссия на следующей неделе. Если с ней будет все в порядке, то заявителя попросят представить свой проект реконструкции.

А вот на передачу в концессию подземных пешеходных переходов, расположенных на Ворошилова и пересечении Димитрова с Волгоградской не подано ни одной заявки.

В конец мая на реконструкцию перехода у бывшего политеха (сейчас он является опорным вузом) тоже поступила одна заявка.

Соглашения предусматривают за счет концессионеров реконструкцию подземных переходов с учетом лестничных сходов в соответствии со всеми действующими нормами и правилами. Также они будут обязаны обеспечить комфортные и безопасные условия для доступа в переходы маломобильных горожан, смонтировать системы видеонаблюдения для поддержания общественного порядка и т.д. Помимо этого, концессионеры в течение всего срока действия соглашений должны осуществлять работы по текущему содержанию, ремонту и благоустройству объектов.