В Воронеже банду из 16 торговцев героином могут посадить в тюрьму пожизненно

Арестовали 12 из 16 членов банды. Фото: из архива «КП»

Полицейские и сотрудники ФСБ задержали банду из 16 человек, орудовавшую в Воронежской области. Преступники занимались торговлей героином с августа 2019-го по май 2020 года. В состав банды входили как местные жители, так и приезжие из соседних регионов и государств. Возрастной состав ее тоже был неоднороден – от 19 до 54 лет.

Героин прятали в закладки, о которых сообщали после получения денег электронным платежом. Доказательства силовики собрали по 11 подобным преступлениям. При обыске у наркоторговцев нашли более 3,5 килограммов героина.

В отношении членов банды возбудили уголовное дело по двум статьям УК, карающим за организацию преступного сообщества и за торговлю наркотиками. 12 из них арестовали, двоих отправили под домашний арест, еще двух посчитали возможными отпустить под подписку о невыезде. Всем фигурантам дела грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.