Воронежец перевел мошенникам со своей карты 490 тысяч рублей

Из архива "КП".

23-летний воронежец перевел мошенникам со своей банковской карты 490 тысяч рублей. Схема, по которой это произошло, уже не нова, но эффективна. По сей день на нее попадаются даже молодые граждане.

Так, воронежцу позвонил некий мужчина. Он представился сотрудником банка и сообщил, что служба безопасности зафиксирована несанкционированный доступ к его денежным средствам.

- Чтобы обезопасить сбережения, так называемый сотрудник банка предложил их перевести на безопасный резервный счет, - рассказали развитие ситуации в ГУ МВД по Воронежской области.

Молодой человек так и сделал - перевел 490 тысяч рублей на указанные ему банковские реквизиты. После этого телефонная связь с мошенником прервалась, а деньги ушли в неизвестном направлении. Тогда воронежец обратился в полицию. Там возбудили уголовные дела по статьям «Мошенничество» и «Кража».

В полиции сообщили, что всего за минувшие сутки, воронежцы перевели мошенникам около двух миллионов рублей.