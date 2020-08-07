В Воронеже пропал 89-летний мужчина

Ориентировка предоставлена Поисково-спасательным отрядом "Черноземье".

Волонтеры Поисково-спасательного отряда "Черноземье" просят помощи в поисках Михаила Андреевича Соляника. Ему 89 лет.

Пожилой мужчина потерялся на улице Космонавтов в Воронеже вчера, 6 августа. На нем были светлые брюки, серая жилетка и галоши.

Михаил Андреевич сильно сутулится, имеет худощавое телосложение и серые глаза. Его рост - 160 см.

Если вы обладаете какой-либо информацией о пропавшем, просьба позвонить по номерам, указанным в ориентировках: +79601319708, 112 или 02.

Известно, что ранее мужчина уже пропадал, но тогда он быстро нашелся.