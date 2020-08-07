В Воронежской области назвали фактор, усложняющий ситуацию с коронавирусом

Из архива "КП".

Руководитель управления Роспотребнадзора по Воронежской области Игорь Механтьев объяснил, почему в регионе вновь начался рост заболеваемости коронавирусом. Начиная с 3 августа количество выявленных случаев увеличилось с 85 до 96 за сутки. При этом, по его словам, в целом заболеваемость продолжает определять население Воронежа. На жителей областного центра приходится 45,5% от числа заболевших.

Усложняет эпидситуацию, по мнению Игоря Механтьева, отпускники, которые вернулись в Воронежскую область с отдыха. Так, с 20 июля среди них зарегистрировано 12 случаев COVID -19.

Напомним, на 7 августа число новых заболевших составило 95. Таким образом, с начала пандемии коронавирус подтвердился у 11800 человек, проживающих в Воронежской области.